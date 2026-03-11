Jeux de rôle au Radar avec Danemore Le Radar Espace d’art actuel Bayeux
Jeux de rôle au Radar avec Danemore Le Radar Espace d’art actuel Bayeux samedi 11 avril 2026.
Jeux de rôle au Radar avec Danemore
Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 15:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Seuil de l’Entremonde Session Adultes (Démonstration)
Tandis que les tableaux s’effacent, que la mémoire se perd et que les écrits s’envolent, une menace plus concrète émerge des brumes. Un pont a été créé entre les mondes et des créatures fantastiques commencent à franchir la frontière. Assistez à une démonstration de jeu de rôle où les héros affrontent le dévoreur de mémoire pour tenter de refermer ce passage avant qu’Aureval ne sombre définitivement dans les limbes de l’oubli. .
Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr
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English : Jeux de rôle au Radar avec Danemore
Le Seuil de l’Entremonde Adult Session (Demonstration)
L’événement Jeux de rôle au Radar avec Danemore Bayeux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Bayeux Intercom