Jeux de rôle Beauxbâtons Bibliothèque Claire bretécher paris

Vous êtes des sorciers en France. venez étudiez la magie dans l’école française, au château de Beauxbâtons. Et, qui sait, vous suivrez les pas de Nicolas et Pernelle Flamel.

Jeu de rôle pendant la soirée jeux à la bibliothèque Claire Bretécher

Inscription auprès des bibliothécaires

Jeux de rôle « Tu es un sorcier » dans l’univers d’Harry Potter

Le vendredi 14 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 98 ans.

Bibliothèque Claire bretécher 11, rue de Lancry 75010 4ème étageparis

https://www.paris.fr/evenements/case-depart-le-rendez-vous-du-jeu-en-bibliotheque-91818 +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr