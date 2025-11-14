Jeux de rôle Beauxbâtons Bibliothèque Claire bretécher paris
Jeux de rôle Beauxbâtons Bibliothèque Claire bretécher paris vendredi 14 novembre 2025.
Vous êtes des sorciers en France. venez étudiez la magie dans l’école française, au château de Beauxbâtons. Et, qui sait, vous suivrez les pas de Nicolas et Pernelle Flamel.
Jeu de rôle pendant la soirée jeux à la bibliothèque Claire Bretécher
Inscription auprès des bibliothécaires
Jeux de rôle « Tu es un sorcier » dans l’univers d’Harry Potter
Le vendredi 14 novembre 2025
de 18h00 à 21h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 98 ans.
Bibliothèque Claire bretécher 11, rue de Lancry 75010 4ème étageparis
https://www.paris.fr/evenements/case-depart-le-rendez-vous-du-jeu-en-bibliotheque-91818 +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr