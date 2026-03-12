JEUX DE ROLE ET DE SOCIETE FOYER RURAL DE SAINT DENIS D’OLERON salle d’activité 1er étage de la salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

JEUX DE ROLE ET DE SOCIETE FOYER RURAL DE SAINT DENIS D’OLERON

salle d’activité 1er étage de la salle de l’Escale 2 petite rue du Port Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-16

Avec les Dés-ferlants devenez pendant environ 2h, un(e) sorcier(e) aux pouvoirs cosmiques, un(e) guerrier(e) à la force brute, un(e) elfe habile ou tout autre personnage qui vous inspirent.

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salle d’activité 1er étage de la salle de l’Escale 2 petite rue du Port Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 81 foyerryralstdenis@orange.fr

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English : ROLE-PLAYING AND BOARD GAMES FOYER RURAL DE SAINT DENIS D’OLERON

For around 2 hours, become a sorcerer with cosmic powers, a warrior with brute strength, a skilled elf or any other character that inspires you.

L’événement JEUX DE ROLE ET DE SOCIETE FOYER RURAL DE SAINT DENIS D’OLERON Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes