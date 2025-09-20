Jeux de rôles autour du Moulin de Beauvert Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Donzère

Jeux de rôles autour du Moulin de Beauvert Samedi 20 septembre, 18h00 Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Drôme

À partir de 10 ans. Places limitées à 12 pers.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

• À partir de 10 ans — inscription obligatoire

Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts Lotissement Les Genêts 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Commune de Donzère