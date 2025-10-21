Jeux de rôles Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Jeux de rôles
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Embarquez dans l’aventure des jeux de rôles à La Médiathèque !
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
Embark on a role-playing adventure at La Médiathèque!
German :
Lassen Sie sich auf das Abenteuer der Rollenspiele in La Médiathèque ein!
Italiano :
Avventuratevi in un gioco di ruolo a La Médiathèque!
Espanol :
¡Embárcate en una aventura de rol en La Médiathèque!
