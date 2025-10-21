Jeux de rôles Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-21 14:00:00

Embarquez dans l’aventure des jeux de rôles à La Médiathèque !

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

Embark on a role-playing adventure at La Médiathèque!

Lassen Sie sich auf das Abenteuer der Rollenspiele in La Médiathèque ein!

Avventuratevi in un gioco di ruolo a La Médiathèque!

¡Embárcate en una aventura de rol en La Médiathèque!

