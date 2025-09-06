JEUX DE RÔLES ET IMMERSION « DANDYS & DRAGONS » Agde

JEUX DE RÔLES ET IMMERSION « DANDYS & DRAGONS »

Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Explorez des mondes imaginaires, à travers des jeux de rôles dans ce lieu d’exception.

Le Cercle des 3 Royaumes et le château Laurens vous invitent à explorer des mondes imaginaires, à incarner des personnages hauts en couleur, et à vivre l’intensité du jeu de rôle dans un décor hors du temps.

Et si les couloirs de cette villa fantasque devenaient le théâtre de toutes vos aventures ?

> 14h00 après-midi découverte. Tous publics. À partir de 8 ans

> 20h00 soirée immersion. À partir de 18 ans. .

Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00

English :

Explore imaginary worlds through role-playing in this exceptional setting.

German :

Erforschen Sie Fantasiewelten durch Rollenspiele an diesem außergewöhnlichen Ort.

Italiano :

Esplorate mondi immaginari attraverso il gioco di ruolo in questa sede eccezionale.

Espanol :

Explore mundos imaginarios a través de juegos de rol en este lugar excepcional.

