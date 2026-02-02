Jeux de rôles les Ratz du Potager Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin
Jeux de rôles les Ratz du Potager Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin mercredi 25 février 2026.
Jeux de rôles les Ratz du Potager
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2026-02-25
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Jeux de rôles sur la cohabitation: comment faire collectif autour d’un jardin ?
Avec Fabien.
Collation offerte.
Inscription appréciée.
Jeux de rôles sur la cohabitation: comment faire collectif autour d’un jardin ?
Avec Fabien.
Collation offerte.
Inscription appréciée. .
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Jeux de rôles les Ratz du Potager
Role-playing on cohabitation: how to build a collective around a garden?
With Fabien.
Snack offered.
Registration appreciated.
L’événement Jeux de rôles les Ratz du Potager Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides