Jeux de rôles les Ratz du Potager Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Jeux de rôles les Ratz du Potager

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Jeux de rôles sur la cohabitation: comment faire collectif autour d’un jardin ?

Avec Fabien.

Collation offerte.

Inscription appréciée.

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Jeux de rôles les Ratz du Potager

Role-playing on cohabitation: how to build a collective around a garden?

With Fabien.

Snack offered.

Registration appreciated.

