Jeux de rôles pour les enfants ! Médiathèque de Vernon Vernon
Jeux de rôles pour les enfants ! Médiathèque de Vernon Vernon samedi 7 mars 2026.
Jeux de rôles pour les enfants !
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Entrez dans le monde enchanteur de Donjon et Chatons où chaque couloir cache un mystère… et un miaou ! Les enfants deviendront de courageux chatons explorateurs, prêts à sauver le royaume avec malice et imagination. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de rôles pour les enfants !
L’événement Jeux de rôles pour les enfants ! Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération