Jeux de rôles pour les enfants ! Médiathèque de Vernon Vernon

Jeux de rôles pour les enfants !

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Entrez dans le monde enchanteur de Donjon et Chatons où chaque couloir cache un mystère… et un miaou ! Les enfants deviendront de courageux chatons explorateurs, prêts à sauver le royaume avec malice et imagination. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de rôles pour les enfants !

L’événement Jeux de rôles pour les enfants ! Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération