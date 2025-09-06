Jeux de rôles Trouilleville Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Jeux de rôles Trouilleville

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06

Plonge dans l’univers mystérieux et rigolo de un jeu de rôles adapté aux enfants dès 6 ans. Incarne un petit monstre, résous des énigmes et vis une aventure pleine de frissons… et de fous rires !

Bienvenue à Trouilleville, une drôle de ville peuplée de gentils monstres, de mystères rigolos et d’aventures fantastiques ! À travers ce jeu de rôles spécialement conçu pour les enfants à partir de 6 ans, les participants vont pouvoir incarner leur propre petit monstre, créer une histoire ensemble et résoudre des situations imaginaires… le tout guidé par un bénévole.

Chaque enfant choisit son personnage et participe à une aventure collective où il faudra :

– Faire preuve d’imagination

– Coopérer avec les autres

– Prendre des décisions

– Résoudre des défis et énigmes amusantes

Pas besoin de savoir lire ou écrire parfaitement tout est raconté, dessiné, expliqué à hauteur d’enfant. C’est un moment ludique, créatif et immersif, où chacun peut jouer un rôle, sans compétition, dans une ambiance bienveillante et pleine de rebondissements.

Une initiation au jeu de rôles en douceur, parfaite pour développer l’expression, la confiance en soi et l’esprit d’équipe !

Gratuit sur inscription, pour les enfants à partir de 6 ans, sans les parents. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

