Jeux de rue Pataugeoire du Breil Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 15:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 12 

Tous les 15 jours, le samedi après midi de 15h à 17h, une équipe bénévole de St Luc Amitiés propose aux enfants de 5 à 12 ans des jeux de rue pour apprendre le collectif, à jouer à plusieurs, à perdre également (!), et passer un moment convivial ensemble, qui se termine en général par un goûter. Selon la météo, le rendez-vous est fixé autour de la pataugeoire du Breil, ou en cas de pluie au café associatif du Petit Bonheur.

Pataugeoire du Breil Nantes 44036
06 19 04 54 69