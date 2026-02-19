Jeux de société à la médiathèque de St André Saint-André-de-Cubzac

Jeux de société à la médiathèque de St André

Médiathèque Saint-André-de-Cubzac Gironde

Jeux de société Les femmes qu’on n’attendait pas par David Abadie alias Patate des Ténèbres.

Derrière de grandes découvertes, des exploits ou des avancées majeures, se cachent souvent des femmes dont les noms ont été oubliés.

À travers une sélection de jeux de société, partez à la rencontre de ces scientifiques, exploratrices, inventrices ou artistes qui ont marqué l’Histoire… parfois dans l’ombre.

On joue, on devine, on découvre et on se surprend à apprendre en s’amusant.

Une animation conviviale et pleine de révélations à partager en famille. .

