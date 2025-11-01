Jeux de société à l’heure du goûter – Animaux et Nature La Ruelle Ségur-le-Château

Entrée libre, restauration sur place

Début : 2025-11-01T16:00:00 – 2025-11-01T19:00:00

Rendez-vous à la ruelle pour jouer tous ensemble bien au chaud.

Fred sera là pour vous présenter des jeux autour du thème de ANIMAUX et NATURE.

Vous pouvez venir seul ou à plusieurs, on s’occupera de former les équipes !

Gaufres maisons et autres gourmandises seront là pour vous donner de l’énergie.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

