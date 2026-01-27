Jeux de société à volonté! Roubaix

Jeux de société à volonté!

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Jeux de plateaux, de stratégie, de réflexion ou de réflexes, il y en a pour tous les goûts. Choisissez celui qui vous attire, il y aura forcément qulqu’un pour jouer avec vous.

Goûter possible sur place préparé par Baraka (chocolat chaud, gaufres, jus de fruits..)

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr

English :

Board games, strategy games, puzzle games, reflex games there’s something for everyone. Choose the one that appeals to you, and there’s bound to be someone there to play with you.

Snacks available on site, prepared by Baraka (hot chocolate, waffles, fruit juice, etc.)

