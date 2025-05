JEUX DE SOCIETE – Alignan-du-Vent, 23 mai 2025 07:00, Alignan-du-Vent.

Hérault

JEUX DE SOCIETE 9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Place au jeu pour cette 9e soirée conviviale autour des jeux de société ! En solo, en famille ou entre amis, venez partager un moment ludique et chaleureux. Entrée libre.

Pour sa 9e édition, la soirée jeux de société vous invite à passer un moment convivial et amusant. Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, seul, en famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges et tous les goûts. Rires, stratégie, coopération et bonne humeur garantis ! Une soirée placée sous le signe du partage et du jeu.

Entrée libre. .

9 Avenue Maréchal Foch

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19

English :

Let’s play games for the 9th time! Whether solo, with family or friends, come and share a warm, playful evening. Free admission.

German :

Platz für das Spiel an diesem 9. geselligen Abend rund um Gesellschaftsspiele! Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie und teilen Sie einen spielerischen und herzlichen Moment. Freier Eintritt.

Italiano :

È il momento di giocare per la 9ª volta! Da soli, in famiglia o con gli amici, venite a condividere una serata calda e divertente. Ingresso libero.

Espanol :

¡Es hora de jugar por novena vez! Ya sea solo, en familia o con amigos, venga a compartir una tarde cálida y divertida. Entrada gratuita.

L’événement JEUX DE SOCIETE Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2025-05-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE