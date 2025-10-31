Jeux de société Mediathèque Arès

Jeux de société

15h30/17h30

JEUX DE SOCIÉTÉ

Jouez à la médiathèque et passez un moment ludique pendant les vacances.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou www.mediatheque-ares.fr.

Lieu médiathèque. .

