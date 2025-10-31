Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux de société Mediathèque Arès samedi 27 décembre 2025.

Mediathèque 7B, route du Temple Arès Gironde

Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27

2025-12-27

15h30/17h30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Jouez à la médiathèque et passez un moment ludique pendant les vacances.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou www.mediatheque-ares.fr.
Mediathèque 7B, route du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 37 63 28  paij@ville-ares.fr

