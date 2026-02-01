Jeux de société au Musée des Thoniers Musée des Thoniers Étel

Jeux de société au Musée des Thoniers

Musée des Thoniers 3 Imp. Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-03-04 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04

Venez au musée pour une après-midi jeux de société sur ou sous l’océan ! Plongez en famille, devenez pêcheur, explorateur ou même pirate !

Animation famille (parents-enfants) à partir de 3 ans. .

Musée des Thoniers 3 Imp. Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux de société au Musée des Thoniers Étel a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon