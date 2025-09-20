Jeux de société autour de la monnaie Banque de France de Coulommiers Coulommiers

Jeux de société autour de la monnaie Banque de France de Coulommiers Coulommiers samedi 20 septembre 2025.

Jeux de société autour de la monnaie Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France de Coulommiers Seine-et-Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Amusez-vous en famille ou entre amis avec des jeux de société autour de la monnaie accessibles à tous ! Une manière ludique et conviviale de prolonger la visite de ce lieu chargé d’histoire.

Banque de France de Coulommiers 64 rue Bertrand Flornoy 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France

Amusez-vous en famille ou entre amis avec des jeux de société autour de la monnaie accessibles à tous ! Une manière ludique et conviviale de prolonger la visite de ce lieu chargé d’histoire.

Ville de Coulommiers