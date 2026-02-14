Jeux de société avec Fred, La Ruelle, Ségur-le-Château

Jeux de société avec Fred Dimanche 15 février, 15h00 La Ruelle Corrèze

Entrée libre

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fred vous fera découvrir un grand nombre de jeux de société, pour tous les ages. Venez à plusieurs ou tout seul pour passer un bon moment.

Des jeux avec règles accèssible, des jeux d’ambiance, et des jeux expert pour ceux qui sont habitués. Des jeux rapides ou des plus longs en fonction de vos envies.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

