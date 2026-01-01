Jeux de société avec la Croisée des Villages Salle du Bourdet La Crèche
Jeux de société avec la Croisée des Villages
Salle du Bourdet 6 Place du Champ de Foire La Crèche
2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15
Ces moments sont l’occasion de partager, de s’amuser, et découvrir de nouveaux jeux, tout en favorisant les échanges et la bonne humeur. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, chacun est le bienvenu pour passer un agréable moment autour du jeu. .
Salle du Bourdet 6 Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
