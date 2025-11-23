Jeux de société Bellegarde
Jeux de société Bellegarde dimanche 23 novembre 2025.
Jeux de société
Bellegarde Loiret
Gratuit
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Après midi jeux de société
Jeux de société à partir de 14h. Entrée gratuite. Buvette pour le goûter sur place .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 09 61 12
English :
Afternoon board games
German :
Nachmittags Gesellschaftsspiele
Italiano :
Giochi da tavolo pomeridiani
Espanol :
Tarde de juegos de mesa
