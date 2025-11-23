Jeux de société

Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Après midi jeux de société

Jeux de société à partir de 14h. Entrée gratuite. Buvette pour le goûter sur place .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 09 61 12

English :

Afternoon board games

German :

Nachmittags Gesellschaftsspiele

Italiano :

Giochi da tavolo pomeridiani

Espanol :

Tarde de juegos de mesa

L’événement Jeux de société Bellegarde a été mis à jour le 2025-11-13 par OT GATINAIS SUD