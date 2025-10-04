Jeux de société Bibliothèque de Belmont Tramonet Belmont-Tramonet

Jeux de société Bibliothèque de Belmont Tramonet Belmont-Tramonet samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

La bibliothèque de Belmont-Tramonet ouvre ses portes et propose toutes sortes de jeux pour partager un temps convivial en famille ou entre amis !

Vous pourrez jouer à des jeux en bois, jeux de plateaux, à 2 ou en groupe ! Tout public

Bibliothèque de Belmont Tramonet 680, route du village Belmont-Tramonet 73330 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « montbelauteurs@yahoo.fr »}]

Biblis en folie 2025

@SMAPS