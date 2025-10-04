Jeux de société Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Saint-Privat-des-Vieux

Jeux de société Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Saint-Privat-des-Vieux samedi 4 octobre 2025.

Jeux de société Samedi 4 octobre, 16h00 Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

**Rejoignez-nous pour une après-midi de jeux en famille !**

Nous avons le plaisir de vous inviter à une après-midi dédiée aux jeux, où petits et grands pourront se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez amateur de jeux de société classiques ou passionné par les dernières nouveautés, il y en aura pour tous les goûts !

C’est l’occasion parfaite de renforcer les liens avec vos proches, de rencontrer de nouvelles personnes et de partager des rires autour d’une bonne partie.

Prenez votre énergie, votre bonne humeur et peut-être même votre jeu préféré, et rejoignez-nous pour cet événement festif. Ensemble, faisons de cet après-midi un moment inoubliable et plein de joie !

Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux 11 rue Jean Giono 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 0466568938 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

\Rejoignez-nous pour une après-midi de jeux en famille !\

notre photo