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AGENDA · Ardentes

Jeux de société, Bibliothèque municipale, Ardentes

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Ardentes

Jeux de société, Bibliothèque municipale, Ardentes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
2 Rue George Sand 36120 Ardentes
Ville
36120 Ardentes
Département
Indre

Jeux de société Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez vous amuser seul.e, en famille ou entre ami.es avec notre sélection de jeux de société !
N’hésitez pas non plus à apporter les vôtres pour les faire découvrir aux participant.es !

Bibliothèque municipale 2 Rue George Sand 36120 Ardentes Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire 0254472656 https://mediatheque-ardentes.com
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