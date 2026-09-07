AGENDA · Ardentes
Jeux de société, Bibliothèque municipale, Ardentes
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Ardentes
Informations pratiques
Jeux de société Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Venez vous amuser seul.e, en famille ou entre ami.es avec notre sélection de jeux de société !
N’hésitez pas non plus à apporter les vôtres pour les faire découvrir aux participant.es !
Bibliothèque municipale 2 Rue George Sand 36120 Ardentes Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire 0254472656 https://mediatheque-ardentes.com
Biblis en folie 2026
©Biblis en folie