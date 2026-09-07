Jeux de société, Bibliothèque municipale, Ardentes

Informations pratiques

Jeux de société Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez vous amuser seul.e, en famille ou entre ami.es avec notre sélection de jeux de société !

N’hésitez pas non plus à apporter les vôtres pour les faire découvrir aux participant.es !

Bibliothèque municipale 2 Rue George Sand 36120 Ardentes Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire 0254472656 https://mediatheque-ardentes.com

Biblis en folie 2026

©Biblis en folie