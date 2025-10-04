Jeux de société Bibliothèque municipale Ardentes
Jeux de société Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Indre
Biblis en folie : jeux de société en famille ou entre amis
À l’occasion de Biblis en folie, venez partager un moment convivial et ludique en découvrant une sélection de jeux de société adaptés à tous les âges. Rires et amusement garantis pour petits et grands !
Bibliothèque municipale 2 Rue George Sand 36120 Ardentes Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire 0254472656 https://mediatheque-ardentes.com
Eglantine Rabaud Beauchêne