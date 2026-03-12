Jeux de société Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan
Jeux de société Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan samedi 28 mars 2026.
Jeux de société Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan Miniac-Morvan Samedi 28 mars, 14h30 Gratuit sur inscription
un après-midi en famille
La bibliothèque municipale de Miniac-Morvan vous invite à un après-midi Jeux de société en famille, **samedi 28 mars** 2026 de 14h30 à 17h00, animé par la ludothèque itinérante _**Si on Jouait ?**_.
**Gratuit** sur **inscription obligatoire** à la bibliothèque.
02 99 58 05 12
[bibliotheque@mairie-miniac-morvan.fr](mailto:bibliotheque@mairie-miniac-morvan.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00
1
https://www.miniac-morvan.fr/ bibliotheque@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 05 12
Bibliothèque municipale de Miniac-Morvan 31 rue Bienheureuse Thérèse Fantou 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine
mairie@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 05 12