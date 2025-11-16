Jeux de société Café des 7 sources Café des 7 sources ancienne école Choloy-Ménillot

Jeux de société Café des 7 sources

Le café villageois de Choloy-Ménillot vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur !

Jeux de société pour tous les âges et tartes maison servies dans l’après-midi.

Venez seul, entre amis ou en famille l’essentiel est de partager un bon moment autour d’un jeu !Tout public

Café des 7 sources ancienne école 39 rue de Toul Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est cafedes7sources@gmail.com

English :

Choloy-Ménillot’s café villageois invites you to a fun-filled afternoon of games and good humour!

Board games for all ages and homemade pies served in the afternoon.

Come alone, with friends or family the main thing is to share a good time over a game!

German :

Das Dorfcafé von Choloy-Ménillot lädt Sie zu einem geselligen Nachmittag ein, der ganz im Zeichen von Spielen und guter Laune steht!

Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen und hausgemachte Kuchen werden am Nachmittag serviert.

Kommen Sie allein, mit Freunden oder der Familie Hauptsache, Sie teilen einen guten Moment rund um ein Spiel!

Italiano :

Il café villageois di Choloy-Ménillot vi aspetta per un pomeriggio di giochi e divertimento!

Giochi da tavolo per tutte le età e torte fatte in casa servite nel pomeriggio.

Venite da soli, con gli amici o con la famiglia: l’importante è divertirsi giocando!

Espanol :

El café villageois de Choloy-Ménillot espera una tarde de juegos y diversión

Juegos de mesa para todas las edades y tartas caseras servidas por la tarde.

Ven solo, con amigos o en familia, ¡lo importante es pasar un buen rato jugando!

