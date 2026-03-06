Jeux de Société Cairon
Jeux de Société
Salle Mimosa Cairon Calvados
Début : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
Rejoignez-nous pour un moment convivial autour de jeux de société ! Chacun peut apporter ses jeux favoris et les faire découvrir aux autres.
Salle Mimosa Cairon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 33
English : Jeux de Société
Come and join us for a friendly game night! Everyone can bring their favourite games and help others discover them.
