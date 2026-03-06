Jeux de Société Cairon

Jeux de Société

Salle Mimosa Cairon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Rejoignez-nous pour un moment convivial autour de jeux de société ! Chacun peut apporter ses jeux favoris et les faire découvrir aux autres.

Salle Mimosa Cairon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 33

English : Jeux de Société

Come and join us for a friendly game night! Everyone can bring their favourite games and help others discover them.

