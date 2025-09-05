JEUX DE SOCIÉTÉ Canet
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault
Début : 2025-09-05
fin : 2025-10-10
2025-09-05 2025-10-10 2025-12-19
Un moment de jeu et de convivialité, à partager en famille ou entre amis.
Tout public Gratuit. .
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74 nelly.bibliotheque@gmail.com
English :
A moment of fun and conviviality, to share with family and friends.
German :
Ein Moment des Spielens und der Geselligkeit, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann.
Italiano :
È un modo divertente e amichevole per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.
Espanol :
Es una forma divertida y amistosa de pasar tiempo con la familia y los amigos.
