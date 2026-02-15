Jeux de société

Foyer de la salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Jeux pour petits et grands dans une ambiance conviviale. .

Foyer de la salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 68 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Coeur de Béarn