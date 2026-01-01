Jeux de société

Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Jeux de société à la bibliothèque. .

Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 32 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux de société Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-01-13 par Coutances Tourisme