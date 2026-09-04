AGENDA · Cerisy-la-Salle
Jeux de société Cerisy-la-Salle
mercredi 18 novembre 2026 · Cerisy-la-Salle
Informations pratiques
Cerisy-la-Salle
Jeux de société
20 Rue des Écoles Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 18:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Après-midi jeux de société avec la bibliothèque.
Dans le cadre du festival du jeu et de la parentalité, tout public.
14h-18h, dans la cantine scolaire de Cerisy-la-Salle.
Inscription obligatoire. .
20 Rue des Écoles Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 32 06
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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