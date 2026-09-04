Informations pratiques

Cerisy-la-Salle

Jeux de société

20 Rue des Écoles Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:00:00

fin : 2026-11-18 18:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Après-midi jeux de société avec la bibliothèque.

Dans le cadre du festival du jeu et de la parentalité, tout public.

14h-18h, dans la cantine scolaire de Cerisy-la-Salle.

Inscription obligatoire. .

20 Rue des Écoles Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 32 06

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme