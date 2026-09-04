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Jeux de société Cerisy-la-Salle

mercredi 18 novembre 2026 · Cerisy-la-Salle

Jeux de société Cerisy-la-Salle

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
20 Rue des Écoles
Ville
50210 Cerisy-la-Salle
Département
Manche
Tarif

Cerisy-la-Salle

Jeux de société

20 Rue des Écoles Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 18:00:00

Date(s) :
2026-11-18

Après-midi jeux de société avec la bibliothèque.
Dans le cadre du festival du jeu et de la parentalité, tout public.
14h-18h, dans la cantine scolaire de Cerisy-la-Salle.
Inscription obligatoire.   .

20 Rue des Écoles Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 32 06 

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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