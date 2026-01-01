Jeux de société Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle

Jeux de société

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2026-01-18 15:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18 2026-02-08

Après-midi ludique animé par Marie-Jo ! Venez avec votre jeu préféré ou découvrez-en de nouveaux. Convivialité et rires garantis pour tous les âges.

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Fun afternoon with Marie-Jo! Bring your favorite game or discover new ones. Fun and laughter guaranteed for all ages.

