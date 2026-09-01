Jeux de société l’Ecole buissonnière Charmoille

Informations pratiques

Charmoille

Jeux de société

l’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28

Soirée jeux de société au café: possibilité d’utiliser le jeux prêtés par la médiathèque de Belleherbe ou d’apporter les vôtres. .

l’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Charmoille a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE