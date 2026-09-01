Jeux de société l’Ecole buissonnière Charmoille
samedi 26 septembre 2026 · l'Ecole buissonnière · Charmoille
Informations pratiques
Charmoille
Jeux de société
l’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28
Soirée jeux de société au café: possibilité d’utiliser le jeux prêtés par la médiathèque de Belleherbe ou d’apporter les vôtres. .
l’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Charmoille a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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