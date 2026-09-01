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AGENDA · Charmoille

Jeux de société l’Ecole buissonnière Charmoille

samedi 26 septembre 2026 · l'Ecole buissonnière · Charmoille

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
l'Ecole buissonnière
Adresse
17 rue de la Tuilerie
Ville
25380 Charmoille
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Charmoille

Jeux de société

l’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28

Soirée jeux de société au café: possibilité d’utiliser le jeux prêtés par la médiathèque de Belleherbe ou d’apporter les vôtres.   .

l’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   lecolebuissoniere25380@gmail.com

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Charmoille a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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