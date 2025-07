Jeux de société Chartres

Jeux de société Chartres mercredi 9 juillet 2025.

Jeux de société

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : Mercredi 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-20

Viens jouer à la bibliothèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.

English :

Come and play in the library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.

German :

Komm am Nachmittag zum Spielen in die Bibliothek. Du kannst auch dein eigenes Spiel mitbringen und mit deinen Freunden kommen.

Italiano :

Venite a giocare in biblioteca nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco e i vostri amici.

Espanol :

Ven a jugar a la biblioteca por la tarde. También puedes traer tu propio juego y traer a tus amigos.

