Jeux de société Chartres

Jeux de société

1, boulevard Maurice-Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez jouer, entre (futurs) amis, à la méd’IAthèque l’après-midi. Vous pouvez aussi apporter votre jeu.

À partir de 2 ans. .

English :

Come and play with (future) friends at the med’IAthèque in the afternoon. You can also bring your own game.

German :

Kommen Sie und spielen Sie, unter (zukünftigen) Freunden, am Nachmittag in der med’IAthèque. Sie können auch Ihr eigenes Spiel mitbringen.

Italiano :

Venite a giocare con i (futuri) amici alla med’IAthèque nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco.

Espanol :

Ven a jugar con (futuros) amigos a la med’IAthèque por la tarde. También puedes traer tu propio juego.

