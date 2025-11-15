Jeux de société Chartres
Jeux de société Chartres samedi 15 novembre 2025.
Jeux de société
1, boulevard Maurice-Viollette Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Venez jouer, entre (futurs) amis, à la méd’IAthèque l’après-midi. Vous pouvez aussi apporter votre jeu.
À partir de 2 ans. .
English :
Come and play with (future) friends at the med’IAthèque in the afternoon. You can also bring your own game.
German :
Kommen Sie und spielen Sie, unter (zukünftigen) Freunden, am Nachmittag in der med’IAthèque. Sie können auch Ihr eigenes Spiel mitbringen.
Italiano :
Venite a giocare con i (futuri) amici alla med’IAthèque nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco.
Espanol :
Ven a jugar con (futuros) amigos a la med’IAthèque por la tarde. También puedes traer tu propio juego.
L’événement Jeux de société Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES