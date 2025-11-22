Jeux de société

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Viens jouer à la bibliothèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.

À partir de 7 ans. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and play in the library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.

German :

Komm am Nachmittag zum Spielen in die Bibliothek. Du kannst auch dein eigenes Spiel mitbringen und mit deinen Freunden kommen.

Italiano :

Venite a giocare in biblioteca nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco e i vostri amici.

Espanol :

Ven a jugar a la biblioteca por la tarde. También puedes traer tu propio juego y traer a tus amigos.

L’événement Jeux de société Chartres a été mis à jour le 2025-11-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES