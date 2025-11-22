Jeux de société Chartres
Jeux de société Chartres samedi 22 novembre 2025.
Jeux de société
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Viens jouer à la bibliothèque l’après-midi. Tu peux aussi apporter ton jeu et venir avec tes amis.
À partir de 7 ans. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Come and play in the library in the afternoon. You can also bring your own game and bring your friends.
German :
Komm am Nachmittag zum Spielen in die Bibliothek. Du kannst auch dein eigenes Spiel mitbringen und mit deinen Freunden kommen.
Italiano :
Venite a giocare in biblioteca nel pomeriggio. Potete anche portare il vostro gioco e i vostri amici.
Espanol :
Ven a jugar a la biblioteca por la tarde. También puedes traer tu propio juego y traer a tus amigos.
