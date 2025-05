Jeux de société – Chemillé-sur-Indrois, 8 juillet 2025 14:30, Chemillé-sur-Indrois.

Indre-et-Loire

2025-07-08 14:30:00

2025-08-05

2025-07-08

2025-08-05

2025-08-20

Petits et grands, venez partager un temps de jeu tous ensembles ! Vous pouvez apporter votre jeu préféré pour le faire découvrir aux personnes présentes.

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English:

Young and old, come and play together! You're welcome to bring your favorite game to share with others.

German:

Groß und Klein, kommen Sie und teilen Sie eine gemeinsame Spielzeit! Sie können Ihr Lieblingsspiel mitbringen, um es den Anwesenden vorzustellen.

Italiano:

Grandi e piccini, venite a condividere un gioco insieme! Potete portare con voi il vostro gioco preferito e condividerlo con i presenti.

Espanol:

Jóvenes y mayores, ¡venid a compartir un juego juntos! Puedes traer tu juego favorito para compartirlo con los presentes.

