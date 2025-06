Jeux de société – Cholet 15 juillet 2025 14:00

Maine-et-Loire

Jeux de société 13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 17:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Le centre socioculturel K’léidoscope propose de partager un après-midi convivial autour de jeux de société.

Ouvert à tous, sur inscription jusqu’au dimanche 13 juillet.

Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope@gmail.com

13 avenue du Président Kennedy

13 avenue du Président Kennedy
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

The K’léidoscope socio-cultural center invites you to spend a convivial afternoon playing board games.

Open to all, registration required by Sunday July 13.

Information on 02 41 55 55 84 or centre.kleidoscope@gmail.com

German :

Das soziokulturelle Zentrum K’léidoscope schlägt vor, einen geselligen Nachmittag rund um Gesellschaftsspiele zu verbringen.

Offen für alle, mit Anmeldung bis Sonntag, den 13. Juli.

Infos unter 02 41 55 55 84 oder centre.kleidoscope@gmail.com

Italiano :

Il centro sociale e culturale K’léidoscope propone un pomeriggio di giochi da tavolo.

Aperto a tutti, iscrizione obbligatoria entro domenica 13 luglio.

Informazioni al numero 02 41 55 55 84 o a centre.kleidoscope@gmail.com

Espanol :

El centro social y cultural K’léidoscope propone una tarde amistosa de juegos de mesa.

Abierto a todos, es necesario inscribirse antes del domingo 13 de julio.

Información en el 02 41 55 55 84 o en centre.kleidoscope@gmail.com

