Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké rue des sentes Saint-Quay-Portrieux
Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké rue des sentes Saint-Quay-Portrieux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké
rue des sentes Pôle associatif Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tous les mercredis de juillet et août, de 14h à 18h, venez profiter d’un moment convivial autour de jeux de société. Les vacanciers et participants occasionnels sont les bienvenus. 2 €. Une collation offerte.
Au pôle associatif.
Pour plus d’information Jean-Yves Jaffredo 06 65 17 39 74
Mail clubdesilessaintke@gmail.com .
rue des sentes Pôle associatif Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 17 39 74
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L’événement Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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