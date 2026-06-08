Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké rue des sentes Saint-Quay-Portrieux mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké

rue des sentes Pôle associatif Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis de juillet et août, de 14h à 18h, venez profiter d’un moment convivial autour de jeux de société. Les vacanciers et participants occasionnels sont les bienvenus. 2 €. Une collation offerte.

Au pôle associatif.

Pour plus d’information Jean-Yves Jaffredo 06 65 17 39 74

Mail clubdesilessaintke@gmail.com .

rue des sentes Pôle associatif Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 17 39 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux de Société- Club des Iles Saint Ké Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme