Jeux de société Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Coutances

Jeux de société

Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:00:00

fin : 2026-11-18 18:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Après-midi jeux de société – dans le cadre du festival du jeu et de la parentalité, tout public.

14h-18h à la médiathèque de Coutances.

Inscription obligatoire. .

Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme