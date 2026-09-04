AGENDA · Coutances
Jeux de société Médiathèque Coutances
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Jeux de société
Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 18:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Après-midi jeux de société – dans le cadre du festival du jeu et de la parentalité, tout public.
14h-18h à la médiathèque de Coutances.
Inscription obligatoire. .
Médiathèque 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 16 septembre 2026
- Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances 16 septembre 2026
- Festival Play It Again « Le cuirassé Potemkine » Coutances 16 septembre 2026
- Festival Play It Again Coutances 17 septembre 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 18 septembre 2026