Jeux de société Maison sociale Curnier lundi 10 novembre 2025.
Jeux de société
Maison sociale 45 route des Granges Curnier Drôme
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10
2025-11-10 2025-12-09
Permanence de prêt
Conditions adhésion annuelle de 10€ à Mistigri + 1e par jeux par mois
Maison sociale 45 route des Granges Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 45 39 assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr
English :
Lending hours
Conditions: annual membership of 10? to Mistigri + 1e per game per month
German :
Permanente Ausleihe
Bedingungen: Jahresmitgliedschaft von 10? für Mistigri + 1e pro Spiel pro Monat
Italiano :
Servizio di prestito
Condizioni: iscrizione annuale di 10? a Mistigri + 1e per gioco al mese
Espanol :
Servicio de préstamo
Condiciones: abono anual de 10? a Mistigri + 1e por juego al mes
