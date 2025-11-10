Jeux de société Maison sociale Curnier

Jeux de société

Maison sociale 45 route des Granges Curnier Drôme

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10 2025-12-09

Permanence de prêt

Conditions adhésion annuelle de 10€ à Mistigri + 1e par jeux par mois

.

Maison sociale 45 route des Granges Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 45 39 assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr

English :

Lending hours

Conditions: annual membership of 10? to Mistigri + 1e per game per month

German :

Permanente Ausleihe

Bedingungen: Jahresmitgliedschaft von 10? für Mistigri + 1e pro Spiel pro Monat

Italiano :

Servizio di prestito

Condizioni: iscrizione annuale di 10? a Mistigri + 1e per gioco al mese

Espanol :

Servicio de préstamo

Condiciones: abono anual de 10? a Mistigri + 1e por juego al mes

