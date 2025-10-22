Jeux de société des 4 coins du monde Loches

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Profitez d’un après-midi jeux de société à la médiathèque, avec le Ludobus des Pep37 ! Dans le cadre du festival « Et si on en parlait », découvrez des jeux venus des 4 coins du monde.

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Enjoy an afternoon of board games at the mediatheque, with the Ludobus des Pep37! As part of the « Et si on en parlait » festival, discover games from the 4 corners of the world.

German :

Genießen Sie einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen in der Mediathek, mit dem Ludobus des Pep37! Im Rahmen des Festivals « Et si on en parle » entdecken Sie Spiele aus allen Ecken der Welt.

Italiano :

Godetevi un pomeriggio di giochi da tavolo alla biblioteca multimediale, con il Pep37 Ludobus! Nell’ambito del festival « Et si on en parlait », scoprite i giochi di tutto il mondo.

Espanol :

Disfrute de una tarde de juegos de mesa en la biblioteca multimedia, ¡con el Pep37 Ludobus! En el marco del festival « Et si on en parlait », descubra juegos de todo el mundo.

