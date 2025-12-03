Jeux de société en breton Salle Kerabas – MLC Kervaziou

Jeux de société en breton Mercredi 3 décembre, 20h00 Salle Kerabas – MLC Finistère

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T20:00:00 – 2025-12-03T21:30:00

Fin : 2025-12-03T20:00:00 – 2025-12-03T21:30:00

Pour échanger en jouant, explications en français et en breton

Salle Kerabas – MLC 44 Rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « degemer@pregomp-molan.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}]

