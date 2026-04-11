Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains
Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains mardi 21 avril 2026.
Andernos-les-Bains
Jeux de société en famille !
Salle de réunion 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16 2026-07-21 2026-08-18 2026-09-15 2026-10-20
L’association Les Ludes vous invite à partager un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux d’ambiance à expert, de carte ou de plateau, pour tous les goûts ! .
Salle de réunion 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Jeux de société en famille !
L’événement Jeux de société en famille ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Andernos-les-Bains
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