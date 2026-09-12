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Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains

mardi 15 septembre 2026 · Salle de réunion · Andernos-les-Bains

Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle de réunion
Adresse
52 Avenue des Colonies
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Jeux de société en famille !

Salle de réunion 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-09-15 2026-10-20

L’association Les Ludes vous invite à partager un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux d’ambiance à expert, de carte ou de plateau, pour tous les goûts !   .

Salle de réunion 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Jeux de société en famille !

L’événement Jeux de société en famille ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains

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