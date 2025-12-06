Jeux de société en famille Bibliothèque Multimédia Guéret
Jeux de société en famille Bibliothèque Multimédia Guéret mercredi 10 décembre 2025.
Jeux de société en famille
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10 2026-01-14
Jeux de société en famille en partenariat avec L’Entre Des Je. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Jeux de société en famille
L’événement Jeux de société en famille Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme