Jeux de société en famille Pôle Animaion Labouheyre

Jeux de société en famille Pôle Animaion Labouheyre jeudi 10 juillet 2025.

Jeux de société en famille

Pôle Animaion 106 rue Alexandre Léon Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:30:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Venez découvrir une sélection de nouveaux jeux de société

Soirée jeux de société en famille animée par As2Pik .

Pôle Animaion 106 rue Alexandre Léon Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 52 15 PIJMAIRIE@LABOUHEYRE.FR

English : Jeux de société en famille

Come and discover a selection of new board games

German : Jeux de société en famille

Kommen Sie und entdecken Sie eine Auswahl an neuen Gesellschaftsspielen

Italiano :

Venite a scoprire una selezione di nuovi giochi da tavolo

Espanol : Jeux de société en famille

Venga a descubrir una selección de nuevos juegos de mesa

L’événement Jeux de société en famille Labouheyre a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Cœur Haute Lande