Jeux de société en Famille Laguiole
Jeux de société en Famille Laguiole dimanche 28 juin 2026.
Laguiole
Jeux de société en Famille
1 rue Lavernhe Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez passer une après-midi conviviale en famille au jardin public de Laguiole, pour petits et grands !
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1 rue Lavernhe Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 15 37
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English :
Come spend a fun-filled afternoon with your family at the Laguiole public park—there’s something for everyone, young and old!
L’événement Jeux de société en Famille Laguiole a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)