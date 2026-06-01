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Jeux de société en Famille Laguiole

Jeux de société en Famille Laguiole

Jeux de société en Famille Laguiole dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 1 rue Lavernhe

Ville : 12210 Laguiole

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Laguiole

Jeux de société en Famille

1 rue Lavernhe Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Venez passer une après-midi conviviale en famille au jardin public de Laguiole, pour petits et grands !
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1 rue Lavernhe Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 15 37 

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English :

Come spend a fun-filled afternoon with your family at the Laguiole public park—there’s something for everyone, young and old!

L’événement Jeux de société en Famille Laguiole a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)