Jeux de société en famille place de la paix Montguyon mercredi 26 novembre 2025.
Jeux de société en famille
place de la paix médiathèque Montguyon Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Animation jeux de société ouvert à tous de 4 à 444 ans, sur inscription
Gouter offert par l’APE
place de la paix médiathèque Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01
English :
Board games open to all, ages 4 to 444, with registration
Gouter offered by the APE
German :
Animation Gesellschaftsspiele für alle von 4 bis 444 Jahren, mit Anmeldung
Von der EV angebotenes Gouter
Italiano :
Giochi da tavolo aperti a tutti dai 4 ai 444 anni, iscrizione obbligatoria
Gouter offerto dall’APE
Espanol :
Juegos de mesa abiertos a todos de 4 a 444 años, inscripción obligatoria
Gouter ofrecido por la APE
