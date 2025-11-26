Jeux de société en famille place de la paix Montguyon

Jeux de société en famille

place de la paix médiathèque Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Animation jeux de société ouvert à tous de 4 à 444 ans, sur inscription

Gouter offert par l’APE

.

place de la paix médiathèque Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01

English :

Board games open to all, ages 4 to 444, with registration

Gouter offered by the APE

German :

Animation Gesellschaftsspiele für alle von 4 bis 444 Jahren, mit Anmeldung

Von der EV angebotenes Gouter

Italiano :

Giochi da tavolo aperti a tutti dai 4 ai 444 anni, iscrizione obbligatoria

Gouter offerto dall’APE

Espanol :

Juegos de mesa abiertos a todos de 4 a 444 años, inscripción obligatoria

Gouter ofrecido por la APE

L’événement Jeux de société en famille Montguyon a été mis à jour le 2025-11-15 par Offices de Tourisme de Jonzac