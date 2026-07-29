Informations pratiques

Neufchef

Jeux de société en famille

50 Rue des écoles Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Passez un après-midi convivial en famille autour d’une sélection de jeux de société ! Jeux de plateau, de mémoire et d’observation vous attendent pour partager un moment ludique, accessible aux enfants à partir de 5 ans et à leurs proches. Une belle occasion de jouer, s’amuser et relever des défis ensemble.

Réservation obligatoire.Tout public

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50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr

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English :

Spend a fun-filled afternoon with your family playing a selection of board games! Board games, memory games, and observation games await you for a fun-filled time—suitable for children ages 5 and up and their loved ones. A great opportunity to play, have fun, and take on challenges together.

Reservations required.

L’événement Jeux de société en famille Neufchef a été mis à jour le 2026-07-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME