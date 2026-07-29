Jeux de société en famille Neufchef
mercredi 29 juillet 2026 · Neufchef
Informations pratiques
Neufchef
Jeux de société en famille
50 Rue des écoles Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Passez un après-midi convivial en famille autour d’une sélection de jeux de société ! Jeux de plateau, de mémoire et d’observation vous attendent pour partager un moment ludique, accessible aux enfants à partir de 5 ans et à leurs proches. Une belle occasion de jouer, s’amuser et relever des défis ensemble.
Réservation obligatoire.Tout public
0 .
50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr
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English :
Spend a fun-filled afternoon with your family playing a selection of board games! Board games, memory games, and observation games await you for a fun-filled time—suitable for children ages 5 and up and their loved ones. A great opportunity to play, have fun, and take on challenges together.
Reservations required.
L’événement Jeux de société en famille Neufchef a été mis à jour le 2026-07-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME